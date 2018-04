Freitag, 20 April 2018 | 16.110

Andreas Voßkuhle und ... die Tragik seines Life Style und seiner Love of Justice

es gibt jetzt ein so genanntes 'Eckpunktepapier für transparenten Lobbyismus' ...

das ist auch wieder so was wie die Frage an Radio Eriwan ...



eigentlich müßte halbwegs sinnvolle und professionelle ...

demokratische und auch sonst verfassungsgemäße Politik gemacht werden ...



statt dessen betreibt man ebenso ungeniert wie eben ungehindert eine Diktatur ...

und damit die halbwegs funktioniert braucht es eben den Lobbyismus ...



und eigentlich müßte transparente Rechtssprechung gemacht werden ...

unter Berücksichtigung der Beschwerden und Klagen des Volkes ...



statt dessen heißt es ... nöö ... das mit der Diktatur ist schon in Ordnung ...

es muß eben nur alles transparent sein ...



dann fällt das gar nicht auf ... daß die verfassungsmäßige Ordnung ...

ebenso ungeniert wie eben ungehindert beseitigt und entsorgt wird ...



*



das Zentral Bänkerische Europa ...

Deutsche und ... der Islam ... die Islamisten ... das Islamystische ...



das Politische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ... Alzheimer und Intensivstation ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen