Mittwoch, 07 März 2018 | 10.066

ich wehre mich dagegen daß ...

(1) es in diesem unserem Heimallande wie man jetzt politically correct ja sagen muß ...

niemanden gibt ...



keine Persönlichkeit keine Gesellschaftliche Gruppierung keine Partei keine Institution ...

kein Unternehmen kein Organ keinen Medienkonzern kein Verein kein Organ keine Organisation ..



also niemanden gibt der (...)

eine gewisse geistige und kulturelle geschweige denn politische Führung übernimmt ...



und sich wirklich zu den Werten bekennt ...

für die angeblich immer gekämpft wird und die angeblich dauernd verteidigt werden müßten ...



möglichst und vor allem schon am Hindukusch ...

wo sie dann de facto am wenigsten und ineffizientesten verteidigt werden ...



zum Aufbruch in die Gebiete ...

in denen es Neuland bzw das Ungewisse zu entdecken gilt ...



obwohl uns der state of the art bzw der Stand der Entwicklung ...

unserer geistig seelischen körperlichen substanziellen materiellen finanziellen Möglichkeiten ...



alle Mittel dazu in die Hand gibt ...

und man nur auch wirklich Handanlegen müßte ...



(2) niemanden gibt der (...)

auch nur die geringste Verantwortung trägt für irgend etwas ...



obwohl alles entsprechende Know-how ebenso zur Verfügung steht ...

wie das nötige Handwerlszeug ... von dem einfach nur Gebrauch gemacht werden müßte ...



in den Bereichen ... die bestens bekannt und völlig erschlossen sind ...

und wo man ein Ziel das man ansteuert auch sicher erreichen könnte ...



obwohl die spezifischen Ämter alle vergeben bzw besetzt sind ...

aber niemand wirklich zur Verantwortung herangezogen wird ...



(3) niemanden gibt der (...)

nebst Geist und Kultur sich wenigstens für das Recht zuständig fühlt ...



obwohl auch dieses Amt zur Zeit durchaus prominent besetzt ist ...

daß also der Höchste Richter nicht mal Rechts-schutz gewährt ...



wenn der Bürger sich beschwert ...

geschweige denn daß er Recht bekommt ... wenn er sich beklagt ...



laut Verfassung soll das hier ein demokratischer Staat sein ...

das heißt ... daß das Volk wenigstens das Gefühl haben soll daß es herrscht ...



ich wehre mich dagegen ... daß dem Volk ...

nicht nur die Gewalt und nicht nur eben diese Herrschaft abgenommen wird ...



sondern daß es seiner Idendität regelrecht ...

unter Anwendung ebenso massiver wie differenzierter geteilter Gewalt beraubt ...



und auf ein Niveau noch unterhalb dem von Sklaven geschoben wird ...

die nicht mehr Subjekt sondern nur noch völlig willenlose voll digitalisierte Objekte sind ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen