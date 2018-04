Mittwoch, 18 April 2018 | 16.108

Andreas Voßkuhle und ...

- die Tragik seiner Verfassung ...

seiner geistig seelisch körperlichen Verfassung ...

das 'ohne Hand-und-Fuß-Gehabe' seiner so genannten Rechtsprechung ...



in Berlin wird ja jetzt auf Teufel-komm-raus wieder regiert ...

zum Beispiel beim Forschungsgipfel 2018 ...



das geht es um 'Deutschlands Leitlinien für ein zukunftsfähiges Innovationssystem ...

und im engeren Sinne bzw 'Circle' um 'Evolutionäre versus Radikale Innovation' ...



als ob sich die Evolution austricksen ließe ...

das ist wie mit dem Unterschied zwischen effektiv und effizient ...



die Basis der Evolution ist das so genannte Naturgesetz ...

und da ist es nunmal so ...



daß sich der so genannte 'Kleine Unterschied'

trotz aller Me-Too-Debatten nicht wegdebattieren geschweige denn austricksen läßt ...



das ist immer wieder wie die Frage an Radio Eriwan ...

'Können Homosexuelle Kinder machen ?'



Antwort ... 'Im Prinzip nein ... aber es wird immer wieder versucht' ...

mit anderen Worten ... 'es gibt kein richtiges Leben im falschen ...'



*



das Politische Buch ... die Verfassung ...

das Hand-und-Fuß-Buch des Rechts ...



das Gerichtshöfische Europa ...

Deutsche und ihre Transatlantischen Nachbarn T-TIP und C-TA et C-T-RA ...



das Po-litische Thema ...

der so genannte Demographische Wandel ...









