Dienstag, 17 April 2018 | 16.107

Andreas Voßkuhle und ... sein rechthaberisches OpernSchauspiel ...

in Berlin treffen sich die Menschenrechtsaktivisten ...

das sind diejenigen die sich aus eigenem Engagement um die Menschenrechte kümmern ...



während diejenigen ... die amtlich dazu verpflichtet sind ...

sich da fein raushalten und nichts tun ...



teils um den Ehrenamtlichen nicht die Arbeit wegzunehmen ...

teils weil sie einfach nichts wissen und keine Ahnung haben ...



das ist wie die Geschichte von dem Mann der nicht alle Tassen im Schrank hat ...

und denkt er sei eine Maus ...



nach stationärer Behandlung wird er als geheilt entlassen und verabschiedet sich mit den Worten ...

ja o.k. ... ich weiß jetzt ich bin keine Maus ... tschüß ...



fünf Minuten später steht er ganz aufgeregt wieder vor der Tür ...

und will wieder rein ... und sagt auf Befragen ...



ICH weiß jetzt ich bin keine Maus ...

aber wissen das auch die KATZEN ... ???



so ... ungefähr natürlich ... ist das auch mit dem Bundesverfassungsgerichtspräsidenten ...

und den Menschenrechten ...



in unserer Verfassung steht ...

'hat sich 'Das Deutsche Volk ...' diese Verfassung gegeben ...'



bzw ... 'Das Deutsche Volk ...' bekennt sich zu den Menschenrechten ...' etc etc ...

kurz gesagt heißt das ...



'das Volk' ... bekennt sich zu seiner Verfassung im allgemeinen ...

und zu den Menschenrechten im besonderen ...



das Bundesverfassungsgericht ... m allgemeinen ... aber nicht ...

und der Bundesverfassungsgerichtspräsident ... im besonderen ... schon gar nicht ...



mit anderen Worten ... die wissen es überhaupt nicht und kümmern sich nicht ...

und spielen völlig ungeniert mit dem Volk ... naja eben Katz und Maus !!!



das alles dann angeblich 'im Schatten einer politischen Konfrontation ...'

das ist aber genau dasselbe Problem ...



die Vertreter der Politik wissen nicht ...

daß es diese Konfrontation nicht gäbe wenn sie sich ans Recht halten würden ...



und die Vertreter des Rechts wissen nicht ...

daß sie sich ...



wenn sie nichts bzw nicht mehr weiter wissen ...

einfach nur an den Beschwerden und Klagen des Volks orientieren müssen ...



das Kommissionarristische Europa ...

Deutsche und ... ihre Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

