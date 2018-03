Dienstag, 06 März 2018 | 10.065

Andreas Voßkuhle und ... die Flucht vor dem Recht ...

was waren das noch Zeiten ... als es in der Monarchie noch Monarchen gab ...

die wenigstens andeutungsweise und gelegentlich sowas wie Autorität ausstrahlten ...



jetzt haben wir praktisch immerhin schon 100 Jahre Demokratie ...

aber von Demokraten keine Spur ... und wie das eben so ist bzw war ...



Monarchen wurden einfach geboren ...

weil man in der Regel irgend wann auch auch den Bohrer noch gefunden hat ...



in der Demokratie ist die Entwicklung von Autorität ein Prozeß ...

wie gesagt ... ein Prozeß ...



das heißt das geht nicht ohne das Recht ...

bzw rechtlich-relevante und gerichts-notorische Erörterung ...



und mit Sicherheit nicht über rechtlich irrelevante ...

rein medienwirksame und ansonsten wert-freie wenn nicht-lose Talkshows ...



die allenfalls den Unterhaltungswert und den Unternehmenswert fördern ...

und Autorität in Sachen Politik / gar Kunst / geschweige denn Recht ad absurdum führen ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen