Montag, 05 März 2018

Andreas Voßkuhle und ... das Große Kotzen ...

jetzt wird sie wohl bald stehen ... diese großkotzige so genannte Regierung ...

und Michael Müller ... also der Bundesratspräsident sagt ...



daran sieht man ...

daß unsere Demokratie funktioniert ...



das ist so wie wenn ein Mann eine Frau vergewaltigt ...

und die dann schwanger wird ...



und der Mann dann sagt ... daran sieht man ...

daß das mit der demographischen Entwicklung funktioniert ...









