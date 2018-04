Donnerstag, 12 April 2018 | 15.102

Andreas Voßkuhle und ...

- Park Geun Hye ...

. . . SOS . . . EILT . . .

Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht ...



Lieber Professor Andreas Voßkuhle ...

Sehr verehrte Damen und Herren ...



Park Geun Hye war mal die Angela Merkel Südkoreas ...

bis sie vor einem Jahr vorläufig und oder vorsichtshalber verhaftet ...



und dieser Tage zu 24 Jahren Haft verurteilt wurde ...

inclusive ihrer Vertrauten ... mit der sie sich alles ausdachte und ausführte ...



und dem Hauptgrund ...

sie habe eine nationale Krise dadurch heraufbeschworen ...



daß sie zugelassen habe ... daß Personen Staat und Volk regieren ...

die staatspolitisch völlig unprofessionell ind inkompetent sind ...



und keine Ahnung davon haben ...

was Politik eigentlich ist und wie man das macht ...



dieser Fall läßt sich aber wie eine Blaupause auch auf Angela Merkel übertragen ...

wobei objektiv und rechtlich-relevant kein Zweifel daran bestehen kann ...



daß wir eine 'nationale' Krise haben ...

auch wenn Wirtschaft und Gesellschaft das subjektiv nicht akzeptieren und nutzen ...



hierdurch stelle ich daher ebenso feierlich wie in aller Form den

. . . A N T R A G . . .



Angela Merkel wegen dieser offensichtlichen (!!!) Parallele ...

sofort einstweilig zu verhaften ...



und mir Gelegenheit zu geben ... das in einem ordentlichen Verfahren

rechtlich-relevant und gerichts-notorisch vortragen und erörtern zu können ...



ich grüße Sie herzlich ...

und in aller Hochachtung ...



gezeichnet ...

Eugen Möller-Vogt



*



das gerichtliche Konzert ohne verfassungsmäßiges Konzept ...

ohne Konzertmeister und ohne Konzept bzw Konzeptions Macher ...



das rat-lose Bundesverfassungsgericht und der rat-lose Europäische Rat ...

Deutsche und ... Juden und die anderen Nah-östlichen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Migration und Integration ... Partizipation und Inklusion ...









