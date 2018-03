Sonntag, 25 Februar 2018 | 08.056

Andreas Voßkuhle und ... die Hoffnung ...

jetzt soll also der Jens Spahn Minister werden ...

und das als 'Hoffnungsträger' ...



was in etwa das Gegenteil ist von 'Verantwortung tragen' ...

wie es in der Verfassung steht ...



noch ist er's ja nicht ...aber allein die Idee läßt schon erkennen ...

daß die CDU auf demselben Weg ist wie die FDP mit ihrem Guido Westerwelle ...



mit anderen Worten ...

es ist jetzt absehbar und dank der Vorgaben geradezu berechenbar ...



wann die CDU das erste Mal nicht nicht mehr im Bundestag vertreten sein wird ...

und die AFDAP endgültig das Regime übernehmen wird ...



das Problem ... damit es keine Mißverständnisse gibt ...

ist doch nicht der Jens Spahn und war auch nicht der Guido Westerwelle ...



und ist auch nicht die Frau Merkel ...

die können von mir aus leben und arbeiten bzw tun und lassen was sie wollen ...



das Problem ist ... daß sich niemand drum kümmert ...

geschweige denn das Bundesverfassungsgericht (s.o.) ...



daß sich niemand darum kümmert ... was die machen und was sie nicht machen ...

welche Defizite ausgearbeitet ... welche Nachteile beseitigt werden müssen ...









