Sonntag, 25 Februar 2018 | 08.056

Andreas Voßkuhle und ... die Christliche Botschaft ...

wie wenig das Bundesverfassungsgericht auf dem Boden des Christentums ...

geschweige denn der Verfassung steht ... zeigt folgende Festellung ...



(1) im Christentum ... wie in der Verfassung ... gilt der Satz ...

invocavit me et ego exaudiam eum ...



was in etwa soviel heißt wie ...

ich habe eine Botschaft bekommen ... und ich werde mich drum kümmern ...



wenn man dagegen eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht einreicht ...

kriegt man ganz offiziell und vom Präsidenten persönlich unterzeichnet die Antwort



wir haben Ihre Beschwerde zwar erhalten ...

aber wir werden uns nicht drum kümmern ... (so ungefähr) ...



(2) im Christentum wie in der Verfassung gilt der Satz ...

reminiscere miserationum tuarum ...



was in etwa soviel heißt wie ... es gibt noch mehr als Recht und Gesetz ...

es gibt darüber hinaus auch noch Erbarmen und Gnade ...



das Bundesverfassungsgericht kennt kein Erbarmen ...

geschweige denn Gnade ... oder gar vor Recht ...









