Donnerstag, 05 April 2018 | 14.095

Andreas Voßkuhle und ... der Heimatkundemuseumsdirektor

nach den Islamisten fallen jetzt auch noch die Bayern

unrechtsgeschützt über Deutschland her ...



Grüß Gott ... diese Frau Merkel und der Herr Voßkuhle ...

werden wahrscheinlich für immer in der Hölle schmoren ...



für das was sie Deutschland und Europa und der Welt angetan haben ...

bzw ständig weiter und immer mehr antun ...



und wogegen alles was wir bisher hatten und haben ...

nur von regionaler bzw historischer Detailbedeutung ist ...



*



Konzert ohne Konzept ...

der rat-lose Europäische Rat ...



Deutsche und ... ihre transatlantischen Nachbarn ...

T-TIP und C-ETA et C-TERA ...



das Politische Thema ... Migration neuerdings Museum ...

Denkmalschutz ... Heimatschutz ... Verfassungsschutz ... Puigdemont ...









