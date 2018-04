Dienstag, 03 April 2018 | 14.093

Andreas Voßkuhle und ... die Oster-Oper ...

zur Zeit hält sich die Rechtsprechung noch an die Regel ...

quod non est in actis non est in mundo ...



und für die Urteilsfindung darf auch nur das verwertet werden ...

was in der mündlichen Verhandlung dann wirklich vorgetragen worden ist ...



es könnte jedoch sein ...

daß künftig ein Teil dieser mündlichen Verhandlungen entfällt ...



wenn die Kontrahenten sich auf eine Online-Verhandlung einlassen ...

also gewissermaßen per Mausklick in den Gerichtssaal ...



besonders fortschrittliche Richter würden dann eine Fern-ver-handlung anbieten ...

so ähnlich wie für Ärzte eine Fern-be-handlung über das Internet möglich ist ...



*



das Kommissionarristische Ost(er)-Europa ...

Deutsche und ... ihre Unions-Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und Emanzipation ... Me-Too und Not-with me ...









