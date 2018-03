Samstag, 31 März 2018 | 13.090

Andreas Voßkuhle und ... der Pilatus des Rechts ...

Andreas Voßkuhle und die Verfassungsbeschwerde ...

das ist wie wenn man von Pontius zu Pilatus läuft ...



wir leben in einem Rechtsstaat ...

genauer gesagt also in einer Diktatur ...



in einem Rechtsstaat hat man Rechte ...

und wenn man Glück hat ...



darf man die sogar in Anspruch nehmen ...

oder davon Gebrauch machen ...



aber man kriegt kein Recht ...

denn vor das Recht wird im Rechtsstaat das Gesetz gestellt ...



'entscheidend' ist also nicht die Tradition geschweige die Kultur des Rechts ...

sondern das Verständnis des Beamten vom Gesetz ...



*



das heißt ... der Präsident ermordet das Recht ...

und wäscht seine Hände in der Unschukld seiner Blödheit ...



das Kloo-ballistische Europa ...

Deutsche Bürger und Welt Bürger ... oder eher Welt Bummler und Welt Verbummler ...



die SPD ist ein derart rostloser Haufen Partei ...

daß trotz Frühling kein Blumentopp mit ihr zu gewinnen ist



der Olaf Scholz macht jetzt schon den Eindruck ...

als wäre er der nächste Martin Schulz ...



und dann reden die völlig ungeniert davon ...

sie hätte halt kein Glück ...



das heißt ... die haben nicht mal einen Gedanken daran ...

daß verfassungsgemäße Politik was mit Seriosität und Professionalität zu tun ...



das Po-litische Thema ...

Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ... Galaxie ... Kosmos ... Universum ... Weltall ...



das heißt ... wir kennen weitgehend die Teile dieses Weltalls ...

was das Ganze dann aber doch noch mehr ist als die Summe seiner Teile ...



und das ist es ganz (!) bestimmt ...

davon haben wir noch (!) keine Vorstellung ...



aber das kommt auch noch ...

bloß keine Angst haben ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen