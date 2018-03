Freitag, 30 März 2018 | 13.089

Andreas Voßkuhle und ... die Kreuzigung des Volkes ...

die Kreuzigung Jesu Christi ...

wird zum Symbol für die Ermordung und die Beseitigung des Volkes ...



und der Andreas Voßkuhle Pilatius beugt das Recht ...

wäscht seine Hände in der Unschuld der Gesetze ...



weil es in der Praxis des demokratischen Staates ...

nicht mehr um Inhalte und Werte etc geht ...



nicht mehr ein Amt bzw die Pflicht wirklich übernehmen ...

und die Mühe bzw die Verantwortung wirklich tragen ...



sondern nur doch um Spiel und Spaß an der Freud ...

so daß Sigmund Freude erst noch richtig seine Freude an der Analyse entdeckt hätte ...



weil die Amtsleitung und Verwaltung (...)

statt sinnvollem Zweck zum Selbstzweck erklärt werden ...



und statt Freiheit und Würde ...

Zwang und Vollstreckung gewährleistet sein müssen ...



mit dem Islam als Teil Deutschlands ...

wird sich das deutsche Volks nie wieder erholen ...



wie nach dem Zweiten Weltkrieg immerhin noch möglich ...

obwohl ansonsten fast alles zerstört war ...



der Islam als Teil Deutschlands das ist ...

als wäre Jesus Chrisrus wirklich wieder auferstanden und gewandelt ...



aber als hätte man ihn nicht nur gekreuzigt sondern auch noch geköpft ...

und ihm die Fratze und das Hirn des Teufels aufgesetzt ...



*



das Zentral Bänkerische Europa am Karfreitag ...

Deutsche und ... der Islam die Islamisten das Islmystische ...



das Politische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ... Alzheimer und kriminelle Intelligenz ...









