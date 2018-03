Dienstag, 27 März 2018 | 13.086

Andreas Voßkuhle und ... seine Opéra comique ...

diese mündlichen Verhandlungen im Bundesverfassungsgericht ...

sind immer so wahnsinnig lustig ... da darf alles bloß kein Ernst aufkommen ...



abgesehen von den Parallelen zur Commedia dell'arte ...

denn die produzieren das alles aus dem Stegreif ...



keine Ahnung von nichts ...

die Rollenverteilung ist natürlich festgelegt ...



Hüte aufsetzen oder ab und die Masken ins Gesicht ...

und los gehts ...



*



das Kommissionarristische Europa ...

Deutsche und ... ihre Unions-Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Frauen und Gleichberechtigung ... Unrecht und Gleichbehandlung ... Feminismus und Emanzipation ... Me-Too und With Me Not ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen