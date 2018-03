Montag, 26 März 2018 | 13.085

Andreas Voßkuhle und ... sein Film mit Riß ...

der Heiko ... also ich meine den Heiko Maas ...

der in seiner außerordentlichen Maßlosigkeit jetzt den Minister des Äußersten mimt ...



will jetzt für die Erneuerung der Europäischen Union kämpfen ...

und das wie nicht anders zu erwarten natürlich 'gemeinsam' mit allen anderen ...



das ist genau so ... na Sie wissen schon ...

wie wenn ein Kind die Hosen voll hat ...



und statt es (selbst) unverzüglich sauber zu machen und frisch einzupampern ...

ruft man die ganze Nachbarschaft und Verwandtschaft zusammen ...



um die Zeit mit sinnlosen Diskussionen und vor allem mit Party zu verplempern ...

und an der Verfassung haarscharf aber voll daneben vorbeizuschrammen ...



*



das Parlamentaristische Europa ...

Deutsche und ... die Bulgaren mit ihrer Ministerratspräsidentschaft ...



das Po-litische-Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ... Unrecht und Gleichbehandlung (!) ...



diese Staatsorgane übertreffen sich immer wieder selbst in ihrem Schwachsinn ...

und einer geradezu wettbewerbsorientierten Akribie ...









