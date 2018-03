Samstag, 24 März 2018 | 12.083

Andreas Voßkuhle und ... seine Aussetzer ohne (Wieder)Einsetzer

die Spielbank von Bad Homburg wirbt damit ...

sie sei die Mutter von Monte Carlo ...



genau so ...

also ich meine dann immer vielleicht ungefähr so ähnlich ...



ist Angela merkel die Mutter ... genauer gesagt 'Mutti' ...

von Erdogan und Netanyahu ... Putin und Assad ... etc und so weiter ...



*



das Nachbarschaftliche Europa ... vor allem das nördliche Afrika zum südlichen Europa ...

Deutsche und ... Kina und Korea ... und wo sonst noch die Kacke am Kochen ist ...



das Po-litische-Thema ... Bildung und Erziehung ...

und der so genannte Informations und Bildungsauftrag der öffentlich-unrechtlichen Medien ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen