Freitag, 23 März 2018 | 12.082

Andreas Voßkuhle und ... sein denkmal-geschützter Lifestyle

jetzt mäkelt also die Merkel rum

mit einem so genannten Aufbruch zu neuer Dynamik ...



auch die Schläger und Schlächter ... Erschießer und Vergaser von Auschwitz etc ...

waren mal müde und gingen schlafen ... oder sich besaufen ... oder so ...



aber am nächsten Morgen war wieder 'Aufbruch zu neuer Dynamik' ...

und genau so (!!!) macht diese Frau Merkel ...



ebenso ungeniert wie ungehindert ...

jeden Morgen immer wieder weiter ...



sogar mit Notar ...

weil das ja alles haargenauklitzekleindigitalisiert dokumentiert wird ...



aber ohne Richter ... einfach so ... universal ... phaenomenal ...

und ebenso nachvollziehbar wie nachhaltig ... wegen der Sustainability ...



*



das Zentral Bänkerische Europa ...

die Deutschen und ... ihre Islamistischen und auch sonst arabischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ...

Alzheimer und Intensivstation ... Besegnung und Beerdigung ...









