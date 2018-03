Donnerstag, 22 März 2018 | 12.081

Andreas Voßkuhle und ... sein Konzert ohne Konzept ...

es gibt die Olympischen und die Paralympischen Winter und oder auch Sommerspiele ...

die beide in gleicher Weise kämpfen ...



und sich nur dadurch unterscheiden ...

daß Letztere mehr oder weniger geistig seelisch körperlich behindert sind ...



man könnte auf die Idee kommen und sagen ...

es gibt die Originär-politischen und die Para-politischen Spiele ...



Frau Merkel sagt bekanntlich jederzeit und auch ungefragt ...

Politik sei für sie ein Spiel ...



man könnte also sagen ...

angesichts dieser unbeschreiblich miserablen Performance dieser Kanzlerin ...



die sei eben irgend wie geistig seelisch körperlich behindert ...

und man würde das eben nur nicht einfach so sehen ...



das geht aber an der Realität vorbei ...

denn erstens will es ja eben gerade niemand sehen ...



und zweitens ist es eben gerade nicht irgend eine Form von Behinderung ...

sondern ... gewissermaßen umgekehrt ...



handelt es sich um ausgeprägte Formen von krimineller Energie und Intelligenz ...

entspricht also dem Doping beim Sport ...



wo es auf den feinen Unterschied zwischen behindert oder nicht behindert ...

ja auch nicht ankommt ...



*



der rat-lose Europäische Rat ...

Deutsche und ... die Juden und die sonstigen Nah-Östlichen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Migration und Integration ... Minestronesation und Inklusion ...



die Migration sei jetzt beim Bundesverwaltungsgericht angekommen ...

heißt es gerade ...



das kann also noch dauern ...

bis das auch beim Bundesverfassungsgericht ankommt ...



und dann wie üblich um des Kaisers Bart gestritten ...

und heftig diskutiert ...



aber wie ebenfalls üblich nichts entschieden ...

geschweige denn ein Problem gelöst wird ...









