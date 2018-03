Mittwoch, 21 März 2018 | 12.080

Andreas Voßkuhle und ...

bei jeder besseren Vereinsveranstaltung ist ein Notar dabei ...

der guckt ... daß auch alles mit halbwegs rechten Dingen zugeht ...



nur bei der Vereidigung einer Regierungs-Chefin im Parlament ...

ist kein Notar dabei ... geschweige denn ein Richter ...



aber es interessiert ja auch im Grunde genommen niemanden ...

daß die Frau Kanzlerin zwar die eine Hand zum Schwur erhebt ...



mit der anderen das aber unmittelbar ableitet und sagt ...

Ihr klönnt mich mal ganz schön am Arsch lecken ...



und unverzüglich auch wieder zu dem übergeht ...

was sie 'ihre Politik' nennt ... also eine lupenreine Diktatur ...



*



das Gerichtshöfische Europa ...

der Mißbrauch des Rechts im Wolfspelz des Rechtsstaats ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

T-TIP und C-TA et C-TERA ...



das Po-litische Thema ...

der Demographische Wandel und der Undemokratische Menschenhandel ...









