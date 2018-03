Dienstag, 20 März 2018 | 12.079

Andreas Voßkuhle und ... der Frühlingsanfang ...

man spricht zwar vom Frühlings-Anfang ...

in Wirklichkeit ist es aber der Anfang vom Count-down des Frühlings ...



also der Anfang vom Ende ...

und das ist dann wiederum so wie bei der Regierungsbildung ...



wenn die Regierung dann endlich steht ...

heißt es ... jetzt fangen wir an zu arbeiten ...



in Wirklichkeit ist es aber nicht der Anfang eines Aufbaus ...

sondern der Anfang vom Abbruch ... vom Abriß ... vom Zerfall ...



von der Beseitigung auch noch der letzten Reste von verfassungsmäßiger Ordnung ...

unter strenger Beobachtung und Kontrolle des Bundesverfassungsgerichtspräsidenten ...



damit auch wirklich nichts übrigbleibt ...

bzw das Denkmal-geschützte nicht erneuert sondern für etwas Anderes getauscht wird ...



*



das Kommissionarrische Europa ...

Deutsche und ... ihre Unions-Europäischen Nachbarn ...



vielleicht bleiben die Briten ja doch in der Europäischen Union ...

und warten einfach ab bis Angela weg vom Fenster ist ...



teilweise gehört diese Europäische Union ja auch bereits zum Common Wealth ...

da paßt das Bißchen Europa dann auch noch mit rein ...



das Politische Tgema ...

Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und eMannzipperlation ...









