Andreas Voßkuhle und ...

- seine widerwärtige Filmproduktionsfabrik ...

jetzt war man doch tatsächlich schon so weit ...

daß man den neuen Berliner Flughafen einfach abreißen wollte ...



um ihn mit einem halbwegs sinnvollen Konzept dann völlig neu aufzubauen ...

die völlig veralteten Computer hatte man schon entsorgt ...



da meldete sich aber sofort der Denkmalschutz des Bundesverfassungsgerichtspräsidenten

und sagte 'this gives it not ' oder 'not with me' ... oder so ...



und deshalb wird da jetzt stur weitergebaut ...

und gleichzeitig alles denkmalgeschützt ...



das heißt ... dieser völlig neue Flughafen wird gleichzeitig eine Denkmalruine ...

und damit zu einem historisch einmaligen Fall überholender Kausalität in der Baukunst ...



*



das Parlamentaristische Europa ...

Deutsche und ... die Bulgaren mit ihrer Unions-Europäischen Ministerrats-Präsidentschaft ...



das Politische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ...









