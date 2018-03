Sonntag, 18 März 2018 | 11.077

Andreas Voßkuhle und ... seine Urteilspredigten ...

wir wissen jetzt ... zum Beispiel ...

warum Heiko Maas in die Politik gegangen ist ...



und anscheinend unbedingt Außenminister werden wollte ...

um ausgestreckte Hände zu ergreifen ... und so ...



was wir noch nicht wissen ist ...

warum Andreas Voßkuhle Jura studert hat ...



und anscheinend unbedingt Bundesverfassungsgerichtspräsident werden wollte ...

wobei er das offensichtlich selbst nicht weiß ...



obwohl er den Job schon acht Jahre macht ...

und noch vier Jahre weitermachen soll ..



also eine Zeit ...

die der Heiko Maas aller Voraussicht nach nicht erreichen wird ...



*



das kloo-ballistische Europa ...

Deutsche Bürger und ... Welt Bürger ...



das Po-litische Thema ...

Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ... Galaxie ... Kosmos ... Universum ... Weltall ...









