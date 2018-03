Samstag, 17 März 2018 | 11.076

Andreas Voßkuhle und ... Ausstellung mit Einstellung ...

jetzt erklärt Donald Trump den Weltraum zum Kriegsschauplatz ...

und Xi Jinping nimmt prompt diesen Fehdehandschuh auf ...



während Andreas Voßkuhle wie immer seelenruhig zuschaut ...

und abwartet ...



bis die Ulknudel Angela Merkel sagt ...

die spielen doch nur und wollen ein bißchen Spaß haben ...



es reduziert sich halt alles immer wieder aus dem Boden der Tatsachen ...

daß die Parlamente geisteskrank und die Regierungern kriminell sind ...



daß die Beseitigung der verfassungsmäßigen Ordnung ...

aber erst dadurch abgeschlossen und besiegelt wird ...



das Andreas Voßkuhle sich weigert das überhaupt zur Kenntnis zu nehmen ...

geschweige denn verfassungsgemäß Abhilfe zu schaffen ...



bzw ... was ja auch reichen würde ...

die Waage der Justitia von 29 zu 59 auf 15 zu 45 zu bringen ...



und im Interesse der Gerechtigkeit die Waage nicht nur ständig in der Balance zu halten ...

sondern im Interesse des Fortschritts auch frei beweglich und pepetuum mobil ...



*



das Nachbarschaftliche Europa ...

es kann bekanntlich selbst der Frömmste nicht in Frieden leben ...



wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt ...

oder wenn er der lieben Nachbarin gefällt ...









