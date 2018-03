Freitag, 16 März 2018 | 11.075

Andreas Voßkuhle und ... die Tragik um Marlene Dietrich ...

'Die Frau hat sich dem Manne unterzuordnen ...

alles andere ist gegen die Natur ...'



dieser haarsträubende Unsinn wird zur Zeit vom ZDF verbreitet ...

also über das Öffentlich-Unrechtliche Fernsehen ...



wobei man sich wieder fragt ...

und dafür wollen die auch noch Gebühren erheben ...



bzw das mag ja sogar so sein und gelten ...

für die Verantwortlichen im ZDF ...



die anscheinend noch wie die Affen ...

auf den Bäumen leben und arbeiten ... denken und handeln ...



von diesen Idioten anscheinend unbemerkt hat sich die Menschheit als solche ...

inzwischen doch erheblich weiterentwickelt ...



und allgemein Begriffe wie Recht und Ordnung ...

bzw speziell den Begriff einer verfassungsmäßigen Ordnung entwickelt ...



und dieser unfaßbare Spruch ist nunmal objektiv gegen diese Ordnung ...

bzw genau so wie Gbnade vor Recht ergeht ... ergeht Ordnung vor Natur ...



alles andere ist gegen jede Form ...

von Aufklärung und Wissen ... Verstand und Vernunft ... Zivilisation und Kultur ...



leider wächst aber das Brot dieser verfassungsmäßigen Denkungsart ...

nicht auf den Affenbrotbäumen des ZDF ...



*



das Zentral Bänkerische Europa ...

frei nach dem Sprichwort 'Geld regiert die Welt' ...



Deutsche und ...

der Islam ... die Islamistin ... das Islamystische ...



das Po-litische-Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ... Alzheimer und Intensivstation ...









