Andreas Voßkuhle und ... die Verfassungsmafia ...

da ist immer wieder von der so genannten Pflegemafia die Rede ...

was wohl heißen soll ...



daß vertragliche Leistungen nicht bzw nur angeblich erbracht ...

aber abgerechnet und bezahlt werden ...



als Musterbeispiel dafür ... wie ein Notstand ausgenutzt ...

und Geldquellen durch Korruption ausgebeutet werden ...



es kann hier dahingestellt bleiben ...

in wie weit Frau Merkel und herr Schäuble nicht das leisten ...



wofür sie sich das Geld aus der Staatskasse nehmen ...

von den anderen Vorteilen und Annehmlichkeiten mal ganz abgesehen ...



weil die entscheidende Ursache aller Mißstände ist ...

daß Herr Voßkuhle nur das leistet ... wofür er von Frau Merkel bezahlt wird ...



aber nicht das ...

was er laut Verfassung leisten soll ...



*



Andreas Vokuhle und ... das Buch ...

mit den Affen ... mit Bild ... und mit Cicero ...



das Gerichtshöfische Europa ...

der Europäische Gerichtshof für die Globalen Menschenrechte ...



Cicero ... Das Magazin für Politische Kultur ...

Andreas Voßkuhle ... der Maschinist für die Beseitigung der Kultur des Rechts ...



Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

T-TIP und C-TA et C-TERA ...









