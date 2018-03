Dienstag, 13 März 2018 | 11.072

Andreas Voßkuhle und ... seine Opéra tragique ...

irgend wie ist es inzwischen dazu gekommen ... daß morgen aller Voraussicht nach ...

eine Bundeskanzlerin gewählt wird und die dann eine Regierung vorstellen wird ...



nur werden diese ganzen Vorgänge mit der verfassungsmäßigen Ordnung ...

genau so wenig zu tun haben ...



wie etwa der Bau des neuen Berliner Flughafens ...

mit einer professionellen Bauleistung state of the art ...



Andreas Voßkuhle ... im Verein mit der gesamten sonstigen verfassungsgerichtlichen ...

und verfassungsgerichtspräsidentiellen Prominenz ...



sind offensichtlich nicht in der Lage ...

für einen halbwegs verfassungsgemäßen Start in die neue Legislaturperiode zu sorgen ...



*



das Kommissionarristische Europa ...

Deutsche und ... ihre Unions-Europäischen Nachbarn ... vor allem also die Brexit-Briten ...



das Po-litische Thema ... Me-Too und Why-Not-Me ...

Frauen und Gleichberechtigung ... Feminismus und Emanzipation ... Gesellschaft und Society ... Models und Royals ...









