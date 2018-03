Montag, 12 März 2018 | 11.071

Andreas Voßkuhle und ... die Tragik seines Films ...

- mit Riß ohne Biß ...

Andreas Voßkuhle ist die zur Zeit tragischste Figur ...

im abtuellen politischen Geschehen ... wobei das Prinzip doch ganz einfach ist ...



der Herr Schäuble als Präsident des Parlaments bzw der Volks-Vertretung ...

wenn also nicht doch im eigentlichen Sinne des Volkes bzw der Bevölkerung ...



soll doch dafür sorgen ... daß das Parlament halbwegs sinnvolle Gesetze ...

bzw Vorlagen fürs Regieren zum Exekutieren macht ...



macht der das nicht ... dann stellt sich schon die Frage ...

ja wo leben wir denn ?????????????



bzw ... macht der das nicht ... dann macht die Frau Exekutive natürlich was sie will ...

wie man ja auch sieht und hört bzw mit allen Sinnen spürt ...



nur daß die Frau Exekutive laut Verfassung für das was sie macht ...

auch die Verantwortung tragen soll ...



macht die das nicht ... dann stellt sich umso dringlicher die Frage ...

ja sind wir denn im falschen Film ??? oder auf dem flaschen Danmpfer ??? oder so ???



bzw ... macht die das auch nicht ... dann müßte spätestens jetzt !!!

der Höchste Richter und Präsident der Dritten Gewalt eingreifen und intervenieren ...



und dem Bundespräsidenten und dem Bundestagspräsidenten ...

und der Bundeskanzlerin und dem Bundesratspräsidenten ...



und dem Bundesbankpräsidenten und all den anderen pro-forma-Präsidenten (w/m) ...

endlich mal sagen ... was laut Verfassung eigentlich Sache ist ...



macht auch er das nicht ... dann ist das der Zusammenbruch des Staates ...

wie gesagt des Staates !!! ... nicht nur des so genannten 'Rechts-staates' ...



und das ist eben genau das ... wo wir zur Zeit stehn ...

vor den Trümmern der Regierungen Schmidt Kohl Schröder Merkel ...



schlimmer als am Ende des Zweiten Weltkrieges ...

und die Schuld als solche hat wiederum ein einziger Mann ...



damals ein gewisser Adolf Hitler ...

heutzutage ein gewisser Andreas Voßkuhle ...



*



das Parlamentaristische Europa ...

Deutsche und ... die Bulgarische Ministerratspräsidentschaft ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ...









