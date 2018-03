Sonntag, 11 März 2018 | 10.070

Andreas Voßkuhle und ...

- die Tragik seiner verfassungswidrigen Predigten

Predigt ohne Urteil ...

das ist wie Prozeß ohne Erörterung ...



da prahlen jetzt ein paar ebenso Kopf-lose wie Hirn-lose Potentaten ...

mit der Größe ihrer so genannten 'Roten Knöpfe' ...



es ist irgend wie unfaßbar ...

mit welchen im wahrsten Sinne Weltkugel-großen Aufwand ...



hier das Weltvernichtuns-Potenzial und Management betrieben wird ...

und daß der Aufwand an ausgleichender Gerechtigkeit ...



also der Einsatz von Kopf und Hirn seitens des Herrn Voßkuhle ...

sich dazu verhält wie ein Stecknadelkopf ...



wir wissen seit Albert Einstein ...

daß das Universum in sich endlich ist ...



sich aber rein äußerlich ständig erweitert ...

das ist also wie so'ne Art nach oben offene Richterskala ...



unsere so genannte westliche ...

zivilisierte und kultivierte Intelligenz hat es immerhin bis zur Aufklärung geschafft ...



damit sind wir also im Grunde genommen in sich und an sich am Ende ...

mehr Aufklärung als Aufklärung geht nun mal nicht ...



mal müßte also endlich mal was Sinnvolles damit anfangen ...

um es ... siehe Einstein ... zu erweitern



statt dessen wird sie jetzt systematisch abgeschafft und beseitigt ...

so ähnlich wie unsere verfassungsmäßige Ordnung ...



weil sinnvolle Anwendung der Aufklärung und Fortbildung des Rechts ...

nunmal nicht zu von einander trennen sind ... und von Einstein schon gar nicht ...



*



diese kloo-ballistische Europäische Union ...

am besten wäre wohl ins Kloo schütten und die Spülung drücken ...



Deutsche Bürger und Welt Bürger ...





Global Thinker and Global Trottel ...

Globe Master and Globe Trotter ...



das Politische Thema ...

Deutsche Luftfahrt ... Deutsche Raumfahrt ... Galaxie ... Kosmos ... Universum ... Weltall ...









