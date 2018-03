Samstag, 10 März 2018 | 10.069

Andreas Voßkuhle und ...

- die Tragik seiner Ausführungen und Einführungen

Ausführungen ohne wirkliche 'laufebde' Stellungnahme ...

Einführungen ohne wirkliche fruchtbringende Penetration ...



ohne rechtlch-relevante Potenz ...

einfach nur gerichts-notorischer fruchtloser Schlappschwanz ...



wenn es irgend etwas gibt in diesem unserem Staate ...

was verfassungswidrig ist ...



dann ist es die Art und Weise ...

wie diese neue Bundesregierung zustande gekommen sein wird ...



von der Regierung selbst dann ganz zu schweigen ...

ein Dutzend Idioten ...



unter der Leitung einer mit allen mafiösen Wassern gewaschenen Regierungs-Chefin

als verantwortliche Regierung ...



eines modernen demokratischen und sozialen Rechtsstaates ...

kann ja nicht die Lösung sein ...



sondern geradezu das Musterbeispiel eines Problems ...

das sich sogar lösen ließe ...



wenn die Dritte Gewalt funktionieren würde ...

das heißt wenn ...



der Höchste und Allerhöchste Richter im Lande ...

die für diesen Fall verfassungsgemäß letztlich vorgesehene 'mögliche Abhilfe' ...



antragsgemäß und beschwerdegerecht ...

also praktisch einfach nur offen und frei erörternd ...



und im eigentlichen Sinne politisch ... also rechtsfolgenfrei zugestehen ...

und nicht ebenso ungeniert wie ungehindert das Recht beugen würde ...



und nicht auf eine mafiöse Regierung ...

mit einem mafiösen Recht auch noch eins draufsetzen würde ...



die Nachbarschaftliche Europäische Union ...

aber was ist Nachbarschaft und wie macht man das ???



Deutsche die Fern-Östlichen Nachbarn ... Kina und Korea ...

das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ... Zivilisation und Kultur ...









