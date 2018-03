Freitag, 09 März 2018 | 10.068

Andreas Voßkuhle und ... der Fachkräftemangel ...

ständig ist vom so genannten Fachkräftemangel in allen möglichen Bereichen die Rede ...

nur nicht vom Fachkräftemalgel im größten und wichtigsten Bereich ...



dem Bereich der gewaltengeteilten Staatsangestellten und Arbeitnehmer ...

Beamten ... Bediensteten ... freien Mitarbeitern ... Werktätigen



deshalb werden die Stellen da vorzugsweise mit Pfarrerstöchtern besetzt ...

oder Muttis die gran nicht in den Kindergarten müssen ...



oder Ausländern oder sonst Leuten ... die möglich keine Ahnung haben ...

was Politik ist und wie man das macht



und was Demokratie ist und wie man das macht

und vor allem was Recht und Dritte Gewalt ist und wie man das macht ...



und manchmal sieht es so aus ...

als wüßten sie nicht mal mehr wie man Kinder macht ...



denn auch der so genannte demographische Wandel ...

ist schließlich nur ein Aspekt des Fachkräftemangels ...



nur Soldaten gibt es anscheinend genug ...

denn von denen sollen dauernd immer mehr irgend wohin geschickt werden ...



natürlich ins Ausland ...

auf daß das Inland leer werde und eine immer leichtere Beute für die Islamisten ...



*



Andreas Voßkuhle und ... die Tragik seines Lifestyle bzw seines Life without Style ...

seines Lebens und Wirkens ohne Sinn und Verstand ...



totale geistige Leere ...

und völlig hirnverbrannt ...



*



das Zentral Bänkerische Europa ...

das Musterbeispiel für 'Geld regiert die Welt' ...



Korruption ist alles ... Guter Glaube nichts ...

Religion und Glaube herrschen über Wissen und Recht ...



Kriminelle Energie und Intelligenz im Geschäft ...

sind wie Trieb und Gewalt beim Sex ...



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ... Alzheimer und Intensivstation ...









