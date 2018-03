Mittwoch, 07 März 2018 | 10.066

Andreas Voßkuhle und ... die Tragik seines Lebens und Wirkens

zum Motto des Tages ...

mein Gott ... wie kann denn nur einer allein so blöd sein ???



Andreas Voßkuhle ist ... nach Lage der Dinge ...

trotz aller kriminellen Energie und Intelligenz ...



die wohl tragischste Figur des aktuellen politischen Geschehens ...

bzw der laufenden und fortschreitenden Zeitgeschichte ...



weil er sich weigert ... sich mit dem Wesen seines Amtes ...

als einer der höchsten Richter und qualifiziertesten Rechtswissenschaftler dieser Welt ...



als Präsident des Deutschen Bundesverfassungsgerichts ...

bzw also eines der wichtigsten und maßgebenden Gerichte dieser Welt ...



sich mit seiner Verantwortung auch nur zu beschäftigen ...

geschweige denn sich dazu zu bekennen ...



er versucht sich selbst immer wieder gleichzeitig zu übertreffen und zu üerholen

in der Art und Weise ...



wie er den verfassungsgemäßn Ge-brauch des Rechts ...

ebenso verhindert wie verweigert ...



und den verfassungswidrigen Miß-brauch des Rachts

ebenso selbst betreibt wie das Recht beugt ...



*



das Gerichtshöfische Europa ...

Deutsche und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...T-TIP und C-TA et C-T-RA ...



das Po-litische Thema ...

Geburtenrate und Demographischer Wandel ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen