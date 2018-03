Samstag, 03 März 2018 | 09.062

Andreas Voßkuhle und ...

- seine Höchstrichterlichen Ausstellungen ...

nach dem Atom-Ausstieg und dem Kinderkriegen-Ausstieg etc ...

haben wir jetzt als den Duiesel-Ausstieg ...



natürlich ... weil wir ja ein so genannter Rechtsstaat sind ...

Höchstrichterlich abgesegnet ...



und wenn sich der aufgewirbelte Staub gelegt hat ...

wird man festellen ...



an der Lage an sich hat sich überhaupt nichts geändert ...

und von der Lösung des Problems an sich ist man weiter weg als vorher ...



*



Angela Merkel und ihre Politischen Ausstellungen ...

das Nachbarschaftliche Unionistische Europa ...



Deutsche und ... ihre fernen östlichen und südlichen Nachbarn ...

Kina und Korea ... Jindien und Japan ... Afghanistan und Australien ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ...

Forschung und Lehre ... Kunst und Wissenschaft ...









