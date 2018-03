Freitag, 02 März 2018 | 09.061

Andreas Voßkuhle und ... sein Höchstrichterlicher Lifestyle

jetzt heißt es wieder ...

Putin treibt mit neuen Waffen ein gefährliches Spiel ...r



dabei treibt der gar kein Spiel ...

das ist blutiger tödlicher Ernst was der macht ...



umgekehrt stört es offensichtlich niemanden ...

daß Angela Merkel das im demokratischen Staat an sich seriöse politische Geschäft



ganz offiziell als Spiel betreibt ...

mit dem sie nur ihren Spaß haben will ... und sonst nix ...



*



der Höchstrichterliche Lifestyle ...

der Politische Lifestyle bzw der Lifestyle der Angela Dorothea Merkel ...



das Zentral Bänkerisch Draghische Europa ...

das Bundes Bundesbänkerisch Weidmännische Deutschland



Deutsche und ...

der Islam ... die Islamisten ... das Islamystische ...



das Po-litische Thema ...

Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Heilung ... Alzheimer und Intensivstation ...









