Donnerstag, 01 März 2018 | 09.060

Andreas Voßkuhle und ... das Deutsche Konzert ohne Konzept

ich wehre mich dagegen ... daß praktisch jegliche Kultur ... insbesondere aber die Rechtskultur ...

auf dem Altar dieser völlig hinrnverbrannten Frau Merkel geopfert werden ...



nur weil sich damit seitens der Presse bzw als der so genannten Vierten Gewalt...

gaaanz tolle bzw eben 'medien-wirksame' (!) Geschäfte machen lassen ...



bei denen das Volk das Gefühl hat es ginge ihm gut ...

obwohl es ihm verfassungsgemäß viel besser gehen müßte ...



bzw es ihm zumindest nicht so schlecht geht ...

daß es ihm nicht auch noch viel schlechter gehen könnte ...



und sowohl die Staats-gewalt im allgemeinen ...

als auch die Dritte Gewalt im besonderen ...



sich ebenso offiziell wie öffentlichkeitswirksam

zwar als Kritiker der Exekutive profilieren ...



in Wirklichkeit aber Teil dieses Staatsapparates sind ...

s. das Ganze ist schlimmer als die Summe seiner Teile ...



und sich der Exekutive als Brötchengeber der art loyal verhalten ...

wie einer ... der grand noch so ein bißchen kritisiert hat ...



plötzlich Minister wird ...

und in die so grnannte Kabinettsdisziplin eingebunden wird ...



*



der rat-lose Europäische Rat ...

er setzt sich zusammen aus den Staats-Chefs bzw Regierungs-Chefs ...



bzw natürlich Chefinnen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union ...

und dem Chef der Europäischen Regierungs-Kommission ...



und an der Spitze von dat Janze ... aber nur so pro forma ...

steht der Präsident dieses so genannten Europäischen Rates ...



Deutsche und ... Juden und Aldi ...

also ich meine all die anderen Nahöstlichen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Migration und Integration ... Minestrasation und Inklusion ...









