Mittwoch, 28 Februar 2018

Andreas Voßkuhle und ... die Deutsche Literatur ...

überall redet man von den Herausforderungen der Zukunft ...

nur an der aller-wichtigsten Schaltstelle des politischen Geschehens nicht ...



beim Bundesverfassungsgericht ...

da erschöpft sich alles in der professoralen Beschaulichkeit von Andreas Voßkuhle et coll



bestenfalls kriegt man Antworten wie ... 'Sie haben ja recht ...

aber wir nehmen ihre Anregungen trotzdem nicht auf ....



und das brauchen wir auch nicht zu begründen ...

davor schützt uns nicht nur der Denk-mal-schutz ... sondern auch das Gesetz ...'



oder...'Warum regen Sie sich eigentlich so auf ...

seien Sie doch froh wie es hier ist ... woanders ist es doch viel schlimmer' ...



es wäre schon viel geholfen ...

wenn man sich zum Beispiel in der Europäischen Union mal darauf einigen könnte ...



was eigentlich 'Recht' ist ... und daß der so genannte 'Rechtsstaat' eher das Gegenteil ist ...

von einem Staat ... in dem das Recht (!) gilt ... und nicht nur das Gesetz ...



so wie der so genannte Sozialstaat das Gegenteil ist ...

von einem 'Sozia-len Staat' ...



