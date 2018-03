Montag, 26 Februar 2018 | 09.057

Andreas Voßkuhle und ... der Deutsche Film ...

die Berlinale ist ja jetzt rum ... und die Olympiade auch ...

die Voßkuhlilanade geht weiter ...



*

in Berlin stimmen dafür heute rund 1000 so genannte CDU-Delegierte ...

über den Entwurf eines so genannten Koalitionsvertrages mit der SPD ab ...



ich komme einfach nicht dahinter ...

was das zu tun hat ...



mit verantwortlicher verfassungsgemäßer Regierungsarbeit ...

geschweige denn mit Politischer Führung ...



und das Bundesverfassungsgericht weigert sich ...

sowohl ... darauf aus eigener Kenntnis eine halbwegs sinnvolle Antwort zu geben ...



als auch ... auf Antrag und Beschwerde hin die Erörterung dieser Frage zuzulassen ...

und verfassungsgemäß Abhilfe zu schaffen ...



*

da soll jetzt einer Gesundheitsminister werden ...

der sich schon mal als Chef.Lobbyist der Pharmaindustrie hervorgetan hat ...



das ist ungefähr so ...

wie wenn Donald Trump als Reaktion auf die vielen Schießereien sagt ...



wir müssen einfach noch mehr Waffen verteilen ...

nach dem Prinzip ... wenn jeder zurückschießen kann ist allen geholfen ...



*



das Parlamentaristische Europa ...

Deutsche und ... die EU-Ratspräsidentschaft der Bulgaren ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Recht und Würde ...









