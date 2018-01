Samstag, 06 Januar 2018 | 01.006

Auch die FDP hat heute ihr Drei Königs Treffen ...

seit 1864 ... (!!!) ... FDP ...

das ist die Partei die lieber gar nicht regiert als schlecht regiert ...



das ist so wie ... ungefähr ...

'mißverstehden Sie mich nicht falsch' ...



das heißt ... wir wollen schon regieren ...

und können es natürlich auch nicht besser als die anderen ...



aber wenn schon schlecht ...

dann wenigstens so schlecht wie wir es wollen bzw können ...



*



Balthasar ... Caspar ... Melchior ...

das sind also die aus dem Morgenland ... nicht etwa aus Jamaika ...



bzw ... bei der aktuellen Gewaltenteilung ...

Angela ... Andreas ... Wolfgang ...



nach der Wahl sollte die Regierungsbildung ...

mal spätestens am 6. Januar feststehen ...



das ist so wie ... ungefähr ...

nach der Geburt kam die Erscheinung des Herrn ... Epiphanias ...



statt Regierungsbildung kommen jetzt weitere Wochen und Monate der VerhinderungsSondierung ...

wie die Sonntage nach Epiphanias ...



und vielleicht sogar Jahre ... bis zur nächsten regulären Bundestagswahl ...

Frau Merkel hält das mit Hilfe von Herrn Voßkuhle ohne weiteres durch ...



und ansonsten stört das ja auch niemanden ...

niemand will ja wirklich regieren geschweige denn führen ...



auch nur irgend wie ...

geschweige denn verfassungsgemäß ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen