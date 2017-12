Sonntag, 31 Dezember 2017 | 52.365

Andreas Voßkuhle und ... das Recht des Volkes ...

der Höchste und Allerhöchste Richter des Landes ...

ist nach wie vor und zunehmend die wichtigste politische Schlüsselfigur ...



denn je mehr dieser ständig zunehmende kriminelle Schwachsinn ... ... ...

dieser Frau Merkel und ihrer Konsorten à la Seehofer Schäuble et cetera et al ...



für rechtens erklärt wird ...

desto mehr läufts in der Welt auf die finale Katastrophe hinaus ...



Demokratie ist angeblich ein Synonym ...

für Herrschaft des Volkes ... Recht des Volkes ... Würde des Volkes bzw der Menschen ...



Frau Merkel nimmt dem Volk bekanntlich die Herrschaft ...

Herr Voßkuhle nimmt ihm das Recht ...



und die Würde fällt dann automatisch in sich zusammen ...

das ist wie mit 'Radeberger' ... bloß umgekehrt ...



die bereits vorliegenden so genannten Neujahrsbotschaften ...

der maßgebenden Politiker-Idioten ...



geben alle der Erwartung und Hoffnung etc Ausdruck ...

daß demnächst anscheinend wie Manna vom Himmel fällt ...



eine so genannte 'stabile' Regierung zustande kommt ...

wo bitte schön ist in der Verfassung von einer 'stabilen' Regierung die Rede ??????



die Verfassung geht davon aus ...

daß einige Bürger und Persönlichkeiten ...



die noch halbwegs ihre Tassen im Schrank haben ...

eine 'verfassungsgemäße' Regierung bilden ...



mit der sie dann auch verfassungsgemäß regieren und politisch führen ...

und für das was sie tun auch die Verantwortung tragen ...



und ... wie gesagt ... die Schlüsselfigur die genau das systematisch verhindert ...

ist der Höchste und Allerhöchste Richter im Lande ... Andreas Voßkuhle ...



na dann ... kommen Sie gut rüber ...

Gute Reise ... und pro sit ...









