Montag, 01 Januar 2018 | 01.001

Andreas Voßkuhle und ... die Jungfrau Maria ...

am Neujahrstag ist das Fest der Beschneidung Jesu Christi ...

und das erinnert daran ...



daß Jesus als Jude geboren wurde ...

und als Jude gestorben ist ...



das heißt nichts mehr und nichts weniger ...

bzw dieses und nichts anderes ...



als daß Jesus Christus ... eigentlich ...

der größte und bedeutendste und wichtigste Jude aller Zeiten bis heute ist ...



und die heutige Art von Juden ...

unter anderen also zum Beispiel Benjamin netanyahu ...



die damals den Jesum umgebracht ... bzw vorher ....

im bildlich übertragenen Sinne in so einer Art Konzentrationslager gehalten haben ...



begreifen diese Vorgänge und Zusammenhänge ...

Hintergründe und Entwicklungen ... bis heute nicht ...



mit anderen Worten ... die so genannte Zwei-Staaten-lösung ...

die dauernd als so eine Art Allheilmittel angepriesen wird ...



ist auch nichts anderes (s.o.) ...

als eine erneute Kruezigung Jesu Christi ...









