König Voßkuhle und ...

seit Tagen hält sich in den Medien die Schlagzeile ...

Queen zeigt sich mit Meghan Markle ...



wirklich interessant wäre doch nur ...

wenn BILD mal die Schlagzeile bringen würde ...



Andreas Voßkuhle zeigt sich mit Meghan Markle ...

denn das könnte auf etwas Bewegung in Sachen Brexit hinweisen ...



Theresa May und der Brexit ...

das ist im Prinzip nichts anderes als Wladimir Putin und die Krim bzw die Ost-Ukraine ...



und niemand will das sehen geschweige denn wahrhaben ...

daß das ein Problem ist ...



das man mit Sanktionen (...) nicht lösen kann ...

sondern daß Sanktionen immer wie Öl ins Feuer gießen wirken ...



immer nach dem Prinzip ...

je schlechter die Politik desto besser für die die gerade daran verdienen ...









