Dienstag, 26 Dezember 2017 | 52.360

Andreas Voßkuhle und ... das Jesuskind ...

man muß sich das immer wieder erst mal illustriert vorstellen ...

um das einigermaßen zu begreifen geschweige denn zu verstehen ...



was da eigentlich vor sich geht ...

und wie das alles vordergründig kommt und hintergründig zusammenhängt ...



bzw wie das eigentlich weitergehen soll ...

da ja fast von nichts mehr die Rede ist als von der Zukunft ...



bzw immer wieder diesem Letzten bzw ggfls dann Jüngsten Gericht ...

nach Lage der Dinge also dem Bundesverfassungsgericht ...



der Papst hat bekanntlich das Jesuskind regelrecht entführt ...

um es auf seine mehr oder weniger perverse Art und Weise ...



bzw im Rahmen seiner Veranlagung und Absichten ...

zu mißhandeln und zu mißbrauchen ...



bzw darauf seine völlig hirnverbrannte Interpretation des Christentums ...

und eines völlig abstrusen Glaubens aufzubauen ...



und dann kommt so'ne Art Jungfrau Maria ...

und will sich ihr Kind zurückholen ...



und wird dann prompt von so beflissenen Beamten ...

wie dem Dr. Thomas de Maizière festgenommen ...



von einem noch beflisseneren Beamten ...

wie dem Generalbundesanwalt Dr.Dr. Peter Frank angeklagt ...



und von dem beflissensten aller Beamten ...

wie dem Professor Dr.Dr.Dr. Andreas Voßkuhle ...



also dem Bundesverfassungsgerichtspräsidenten ...

aller Voraussicht nach auch verurteilt ...



wegen versuchten 'Diebstahls' !!!

auch das muß man sich illustriert vorstellen ...



Jesus wird zur Sache erklärt ... die dann nach den Regeln des Diebstahls ...

rechtlich-relevant und gerichts-notorisch behandelt wird ...



wegen eines 'obszönen Aktes' ...

das heißt ...



wenn eine schöne Frau bei klirrender Kälte mit barem Busen rumläuft ...

um auf gravierende untragbare Mißstände hinzuweisen ...



dann wird das von der Obrigkeit als obszöner Akt bezeichnet ...

der dann mit aller so genannten Härte des Gesetzes verfolgt werden muß ...



und wegen der Verletzung so genannter religiöser Gefühle ...

womit ja dann auch wieder nur die Gefühle des Papstes gemeint sein können ...



so er denn überhaupt welche hat ...

bzw der oben genannten Herren ...



weil alle anderen die wie die Heiligen Drei Könige darum herumstehen ...

sich ja freuen und das lustig finden wenn nicht halb tot lachen ...



weil es ... Gott sei Dank ... richtig spannend wird ... und endlich mal was passiert ...

worauf man im Grunde genommen doch lange gewartet hat ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen