Montag, 25 Dezember 2017 | 52.359

Andreas Voßkuhle und ... das Militaristische Europa

Weihnachten wird zwar weltweit als Fest des Friedens gefeiert ...

paradoxerweise parallel dazu daß weltweit immer mehr Waffen produziert werden ...



auch bei der Tempelreinigung ist immer nur von den Taubenhändlern die Rede ...

die Waffenhändler durften anscheinend drinbleiben ...



dafür spricht unter anderem auch ...

daß Polizei und Militär das mit angesehen und nicht eingegriffen haben ...



wie überhaupt diese ganze Geschichte mit Jesus Christos ...

noch weitergehend unerforscht ist ...



im Grunde genommen weiß man darüber nicht viel mehr ...

als über die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies ...



vielleicht war diese so genannte unbefleckte Empfängnis ...

ein erster Fall von genmanipulierter künstlicher Befruchtung ...



vielleicht war diese Geschichte mit der Geburt Jesu und den Drei (!) Königen ...

ein erster Fall eines gelungen Start-up mit einem grandiosen Werbeerfolg ...



mer waaaßes net ... aber darauf kommt es auch gar nicht an ...

das ist wie mit den Prognosen ...



sie gehören dazu wie das Amen in der Kirche ... also ich meine im Tempel ...

und wo es sie nicht gibt ... mu man welche erfinden ... unbedingt ...









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen