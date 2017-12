Sonntag, 10 Dezember 2017 | 49.344

2. Adventorial ...

Advent Advent ... ein Lichtlein brennt ... erst eins dann zwei ...

aber das ist ja wirklich nur eine Art Zählö-Advent ...



also kein doppelter Advent ...

weder quantitativ noch qualitativ ...



die Hoffnung stirbt zuletzt ... sagt das Volk ...

aber mit dem Advent ist es eigentlich umgekehrt ...



mit dem Advent wird die Hoffnung eigentlich geboren ...

und das steigert sich dann immer noch und immer weiter ...



bzw an Weihnachten erfüllt sich dann diese Hoffnung ...

woran man sehen kann ...



daß zwischen Religion und Recht ...

ein so großer Unterschied gar nicht besteht ...









