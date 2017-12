Samstag, 09 Dezember 2017 | 49.343

1. Adventorial ...

es ist Advent und ein Licht weist uns den Weg ...

kann man jetzt i allen einschlägigen Publikationen lesen ...



das Problem ist ... niemandem geht ein Licht auf ...

und schon gar nicht dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts ...



der es am allerdringendsten am allernötigsten hääte ...

so als allerhöchster Richter und also Respektperson im Lande ...









