Andreas Voßkuhle und seine geistige Verfassung ...

jetzt will der Martin Schulz die Mitglieder befragen und entscheiden (!) lassen ...

das ist genau so (...) hirnverbrannt (...)



wie wenn ein Elternteil ... das mit den Kindern unterwegs ist ...

und sie wieder heil und wohlbehalten nach Hause bringen soll ...



die Kinder fragt bzw entscheiden läßt ...

ob sie ... zum Beispiel ...



irgend welche Unmengen von Eis essen wollen ...

und die dann natürlich begeistert 'ja' schreien ...



und dann statt nach Hause mit den Kindern zum Arzt muß ...

oder gar ins Krankenhaus ...



in einer Demokratie gibt es so genannte Organe ...

die das Ganze managen sollen ...



die da für (!) gewählt (!!!) werden

daß sie handeln und da für (!!) die Verantwortung tragen sollen ...



und es gibt eben das Volk ... das herrscht ...

das heißt ...



dessen Interessen inclusive denen 'seines' Staates dabei gewahrt werden sollen ...

eben weil es das selbst nicht kann ...



wenn man diejenigen ... deren Interessen gewahrt werden sollen ...

fragt ... was denn gemacht werden soll ...



ist das also glatt verfassungswidrig ... bzw geradezu idiotisch ...

warum sagt der Andreas Voßkuhle das nicht dem Martin Schulz ... ???????????????



obwohl er doch gerade da für auch sein Amt bekommen hat ...

und das dank seiner volljuristischen Bildung und Ausbildung auch wissen müßte ... ! ! ! ! ! ! !









