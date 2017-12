Mittwoch, 06 Dezember 2017 | 49.340

Andreas Voßkuhle und die FDP ...

'Die Union muß sich von der SPD nicht erpressen lassen' ...

das ist doch mal ein schöner hoffnunsvoller Spruch ...



und 'eine CDU-Minderheitsregierung konstruktiv zu begleiten' ...

wäre am Ende sogar für die so genannten Grünen ...



eine reizvollere Alternative ... als der Versuch ...

sich in einer Total-Opposition komplett zu erneuern ...



und davon ... daß die SPD komplett auseinander bricht ...

hat auch niemand was ...



bevor möglicherweise der Herr Söder ...

auch die CDU noch auseinanderbrechen läßt ...



oder sagt ... Hallo Schwester ... mit Euch regieren wollen wir gar nicht ...

aber eine Minderheitsregierung zu begleiten könnten wir uns vorstellen ...









