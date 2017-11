Donnerstag, 30 November 2017 | 48.334

Andreas Voßkuhle und ... die Bewegung ...

alle müssen sich bewegen ... sagt der Bundespräsident dauernd ...

dabei würde es völlig reichen ...



wenn ein Einziger sich mal ein bißchen bewegen würde ...

der Präsident des Bundesverfassungsgerichts ...



man weiß immer nich ...

wer und oder was ist eigentlich das Schlimmste in dieser unserer Welt ...



Donald Trump ...

dieser alberne Affe in Washington ...



Kim Jong Un ...

dieses trotzige Nilpferd in Pyöngyang ...



Angela merkel...

diese blöde Kuh in Berlin ...



oder Andreas Voßkuhle ...

diese krumme Hand in Karlsruhe ...









