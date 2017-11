Mittwoch, 29 November 2017 | 48.333

Andreas Voßkuhle untauglich ... Oskar Gröning hafttauglich ...

das heißt anscheinend ...

wenn einer nicht gerade auf der Intensivstation liegt ist er hafttauglich ...



weil ... es die Pflicht des Staates sei ... das Vertrauen der Bürger zu schützen ...

in die Funktionsfähigkeit staatlicher Institutionen ...



und eine Art Gleichbehandlung zu gewährleisten ...

aller in Strafverfahren rechtskräftig Verurteilten ...



es wäre viel wichtiger ...

den Rechtsschutz der Bürger zu gewährleisten ...

sich gegen solcher Art hirnverbrannten Schwachsinn wehren zu können ...



es geht hier eben nicht um irgend welche ominösen Pflichten (?) des Staates (???) ...

sondern es geht einzig und allein um die Frage ...



wann der Bundesverfassungsgerichtspräsident geruht ...

durch seine so genannte Rechtsprechung dafür zu sorgen ...



daß die Frau Bundeskanzlerin bei ihrem Tun und Lassen ...

sich einigermaßen an die Verfassung hält



bzw an den auf die Verfassung geleisteten Eid ...

was auch immer sie bestimmt ... dafür auch die Verantwortung zu tragen ...



und durch Ausübung Dritter Gewalt dafür zu sorgen ...

daß wir hierzulande eine wenigstens halbwegs verfassungsmäßige Ordnung kriegen ...



bzw diesen demokratischen und sozialen Staat als Republik ...

in dem Menschenrecht und Menschenwürde nicht nur völlig leere Worthülsen sind ...









