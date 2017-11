Mittwoch, 29 November 2017 | 48.333

Andreas Voßkuhle und ... Slobodan Praljak ... aktuell

aus aktuellem Anlaß greife ich das auf ...

daß der angeklagte Kroate im so genannten UN-Kriegsverbrecher-Tribunal ...



nach der Urteilsverkündung behauptet sich vergiftet zu haben ...

und wenig später auch tatsächlich stirbt ...



24 Jahre hat dieses Tribunal getagt ...

und herausgekommen ist dabei praktisch nichts ...



ungefähr so wie bei 10 Jahre Vorbereitung ...

auf 500 Jahre Reformation ...



zur entscheidenden Frage ...

nämlich wer und oder was ist eigentlich Kriegsverbrecher ...



und wie macht man das ...

bzw wie geht man dann damit um ...



hat das Gericht keinerlei sinnvollen Beitrag geleistet

sondern sich mehr oder weniger nur (mit) sich selbst beschäftigt ...



das ganze und einzige Problem ist doch ...

daß (!) kein (!) Gericht (!) sich (!) traut (!) ...



die wahren und eigentlichen Verbrecher zu zitieren ...

und zumindest ebenfalls in dieser Art symbolisch zu verurteilen ...



das heißt insbesondere Helmut Kohl Gerhard Schröder Angela Merkel ...

und die Inhaber des Amtes des Bundesverfassungsgerichtspräsidente3n dieser Zeit









Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen