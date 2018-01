Montag, 08 Januar 2018 | 02.008

Andreas Voßkuhle und ... sein Film ...

also das mit der groß A klein f groß D ...

da weiß man ja immer noch nicht ...



sitzt man nun in einem anderen Film ...

oder sitzt man gar im richtigen Film ...



denn die machen ja an sich weiter nichts ... als den Finger auf die Wunden legen ...

bei denen sich ansonsten nichts tut ...



das ist wie Donald Trump ... ungefähr ...

im israelischen Palästina tut sich seit 50 Jahren nichts außer Schaumschlägerei ...



also erkläre ich mal eben kurz Jerusalum zu Hauptstadt Israels ...

und siehe da ... schon rotieren alle Rädchen des Getriebes ...



und alle die gar nicht mitkriegen was da eigentlich los ist ... wie Angela Merkel ...

stimmen prompt für eine völlig hirnverbrannte UN-Resolution ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



Deutsche und ...

die EU-Ratspräsidentschaft von Bulgarien ...



das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Würde und Recht in seiner dreieinigen Dreifaltigkeit ...

Mensch Tier Natur ... Körper Geist Seele ... Wissen Glauben Ahnen ...









